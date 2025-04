L'ex calciatore e opinionista di DAZN Fabio Bazzani ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: “La Fiorentina sta interpretando un sistema solido e Palladino ha trovato un modulo che incarna i valori dei singoli. Si è trovata la quadra, la squadra ha fiducia nei propri mezzi e in quello che fa. Kean sta facendo vedere cose al di là di ogni aspettativa. Merito suo e dell'ambiente che ha costruito Palladino. Gudmundsson nel 3-5-2 ha ritrovato la zona di comfort che aveva al Genoa.

Questo sistema di gioco e con i tre centrocampisti, lì in mezzo i viola sono fortissimi e completi. I tre centrali aiutano tantissimo anche gli attaccanti. Si rivede lo spirito del filotto di vittorie. Ad oggi chi va a incontrare la Fiorentina, incontra una squadra in forma e scomoda. Palladino è stato bravo a non perdere mai il controllo nemmeno nei momenti calanti. Ha ritrovato la quadra con il mercato di gennaio, non è scontato farlo in una piazza come Firenze e con poca esperienza".