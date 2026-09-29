Il diamante grezzo di casa Fiorentina: l'apparente accantonamento è in realtà una corazza

Il diamante grezzo di casa Fiorentina. È Christ Inao Oulai, giocatore che abbiamo visto poco in campo in queste prime giornate di campionato.

Ma il suo basso impiego non sarebbe legato a una bocciatura tecnica né a un dualismo con Fagioli. Secondo quanto riportato da La Nazione, Vanoli crede nelle qualità del giovane centrocampista e ha scelto di inserirlo gradualmente per favorirne la crescita.

Talento

Oulai possiede talento, istinto e capacità di accendersi palla al piede, ma deve ancora migliorare nelle letture tattiche: a volte sbaglia i tempi del pressing o si abbassa quando la squadra dovrebbe salire. Per trovare spazio con continuità dovrà essere più attento nella copertura degli spazi e contribuire all’equilibrio collettivo.

Una corazza

L'apparente accantonamento è in realtà una corazza. Esporlo subito alle pressioni di un posto da titolare potrebbe ostacolarne il percorso. Vanoli preferisce quindi farlo lavorare lontano dai riflettori e dargli il tempo di assimilare i meccanismi della squadra, senza sottoporlo a critiche premature. L’obiettivo è trasformare il suo potenziale in quello di un centrocampista completo. Il tecnico intravede in lui qualità importanti, ma serviranno pazienza, applicazione e lavoro quotidiano.