Dodô prende tempo per valutare le offerte delle big e la Fiorentina passa al piano B. Un altro innesto 'stile Dzeko'

La situazione legata al rinnovo di Dodô con la Fiorentina è in fase di stallo. Il giocatore brasiliano, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ha preso tempo anche per valutare eventuali offerte dalle big.

Il piano B

La richiesta economica del club viola è di 30 milioni di euro per il proprio terzino destro e, parallelamente, lavora per avere un piano B che per il quotidiano sportivo è Davide Calabria, del quale Fiorentinanews.com ha già parlato diffusamente.

Altro innesto stile Dzeko

Dopo i sei mesi passati in prestito al Bologna, Calabria andrà in scadenza di contratto col Milan a fine mese. Un altro possibile innesto a zero stile Dzeko e un calciatore che sarebbe gradito a Stefano Pioli, con cui ha condiviso quattro anni e mezzo in rossonero.