E dopo il vice Kean, ecco anche il vice Dodô: Una trattativa ben avviata

Dopo avere individuato in Edin Dzeko il nuovo vice Kean, la Fiorentina si appresta a mettere in rosa anche colui il quale sarà il nuovo vice Dodô.

Svincolato

C'è una trattativa ben avviata con Davide Calabria, altro giocatore di fatto svincolato dopo non aver trovato l'accordo per rimanere al Bologna e dopo essere stato lasciato libero dal Milan.

L'ingaggio richiesto

L'ex capitano rossonero richiede un ingaggio intorno ai due milioni a stagione e potrebbe essere davvero il nome giusto da spendere per la fascia destra. Tutto questo in attesa di capire quale sarà il futuro di Dodô, il cui rinnovo è ancora in alto mare.