Dodô mette nei guai la Fiorentina dopo i problemi di Mina e Pierozzi. Niente soluzioni dal mercato svincolati? Un quadro dei (pochi) nomi disponibili

Dopo il fulmine a ciel sereno in casa Fiorentina rappresentato dall’infortunio al crociato di Dodô, oltre al reparto dei centrali difensivi in emergenza c’è anche quello dei terzini. La Fiorentina può contare su due elementi affidabili come Biraghi e Parisi a sinistra ma la corsia di destra è rimasta sguarnita del titolare designato. Non poter contare su di un giocatore esperto a livello anche internazionale come Dodô è una tegola durissima per mister Vincenzo Italiano, alle prese già con una gestione precaria dei difensori centrali dopo lo stop di Mina, arrivato in precarie condizioni fisiche e infortunatosi con la Colombia.

Oltre a Mina, la stagione deve iniziare pure per Niccolò Pierozzi, trattenuto dalla Fiorentina dopo i prestiti a Pro Patria e Reggina con ottimi risultati, ma fermo ormai dai primi giorni di ritiro al Viola Park. Pierozzi non ha giocato neppure un’amichevole ufficiale della Fiorentina nè mai è stato disponibile da metà luglio ad oggi, così che l’unico terzino destro nella rosa viola è Michael Kayode. Un talento assoluto il 2004 azzurro, calciatore di avvenire garantito ma anche di solido presente e su questo non ci sono dubbi. Sarà però molto difficile poter affidare solo al giovanissimo cursore le sorti della fascia destra della Fiorentina. C’è attesa di capire come starà Pierozzi, e che livello di rendimento potrà assicurare in Serie A, categoria in cui non ha mai messo piede.

Se per il pacchetto dei centrali difensivi la Fiorentina ha scelto di aspettare Mina e nel frattempo tenersi Comuzzo come quarto e Dalle Mura nelle retrovie in caso di assoluta emergenza, lo stesso discorso è ben più difficile da fare per il ruolo del terzino destro, considerato che Dodô ha finito la stagione. Il mercato svincolati non è ricco, tutt’altro, ma la Fiorentina ha la possibilità di intervenire anche con un elemento extracomunitario, forte di un posto libero da vincoli di sorta in rosa. La dirigenza viola non pare intenzionata al momento a muoversi su un elemento in entrata, ma la certezza è che la difesa viola, complici anche i molteplici impegni, sarebbe chiamata ancor di più agli straordinari, al di là della perdita sul piano tecnico di Dodô, calciatore per cui sono stati investiti tanti soldi.

Lista Svincolati



1. Reggie Cannon, classe 1998, Stati Uniti. Terzino destro reduce da tre stagioni in Portogallo al Boavista, dopo essere cresciuto nell’FC Dallas. Il giocatore nato a Chicago conta 28 presenze ed 1 gol nella nazionale americana.

2. Almamy Tourè, classe 1996, maliano con passaporto francese. Duttile difensore con esperienza in Bundesliga e in Ligue 1, più di 160 presenze tra Monaco e Eintracht Francoforte, con cui ha vinto l'Europa League. Può giocare anche da difensore centrale, destro naturale.

3. Collins Fai, classe 1992, Camerun. 56 presenze in Nazionale, nativo di Bamenda, ha concluso l’avventura all’Al-Taj in Arabia dopo tanti anni in Belgio allo Standard Liegi. Simile a Dodô come caratteristiche morfologiche, molto veloce.

4. Phil Jones, classe 1992, Inghilterra. Più di 200 presenze in Premier League e 22 in Champions League. Roccioso difensore ex Manchester United (anche 27 caps con l’Inghilterra), in difesa può giocare un po’ ovunque. Non gioca una partita da più di un anno, tuttavia.

5. Shkodran Mustafi, classe 1992, Germania. Ex Sampdoria, Arsenal, Valencia, Schalke e Levante, 20 presenze con la nazionale tedesca, è senza contratto dal termine della scorsa stagione. Difensore centrale che può giocare in tutte 4 le caselle della retroguardia.