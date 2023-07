L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Baiano è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare dell'attacco viola e delle prospettive di mercato: “Non è sbagliato andare su Dia o su Nzola, sono semplicemente strategie di mercato. Sono comunque due profili completamente diversi. Nzola sarebbe indubbiamente avvantaggiato, avendo già lavorato con Italiano e sapendo cosa gli verrà chiesto; l’altro ha fatto un clamoroso exploit, però sarà una novità totale. Dia sarebbe da prendere se si vuole cominciare a proporre un calcio di ripartenza”.

Su Jovic e Cabral: “Non hanno fatto bene. Se proprio devo, ne terrei uno, ma entrambi hanno deluso. Jovic ha qualità importanti, Cabral ha altre caratteristiche, di gol ne hanno fatti… ma la maggior parte di questi sono arrivati in Conference e, francamente, non è questa competizione a dar valore ai tuoi gol. Quattro o cinque reti in campionato ti inducono a cambiare”.