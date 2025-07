Di Chiara: "Retegui? Difficile rinunciare a certe offerte, e a rimetterci è il nostro calcio. Chi non vorrebbe in squadra uno come Dodô?"

Questo pomeriggio l’ex difensore della Fiorentina Alberto Di Chiara, intervenuto al programma Maracanà di TMW Radio, ha avuto modo di analizzare alcuni temi del giorno tra cui anche il futuro del terzino viola Dodô.

"Non è facile analizzare l'operazione che ha portato Retegui in Arabia, è difficile prendere tanti soldi in un altro contesto diverso da quello. Oggi ahimè ci sta rimettendo a livello tecnico e di passione il nostro calcio. Ci sono tornei fatti solo per un fattore economico. Penso possa perderla la Nazionale. Se Gattuso passa dalle parole ai fatti, Gattuso deve prendere in considerazione certe scelte, si va in campionati meno allenanti del nostro”.

“Chiunque vorrebbe uno come Dodo in squadra”

Uno sguardo anche a quello che sta succedendo a Dodo: ”L’interessamento della Juventus per il brasiliano? Uno come lui farebbe comodo a tanti. E' un giocatore che deve ancora perfezionarsi nella fase finale dell'azione ma ha corsa, rapidità. E' maturato a Firenze anche in fase difensiva. Sostituirlo non sarà facile. Il giocatore vuole tutelare i propri interessi e ascolta l'offerta migliore. Mancherebbe alla Fiorentina e farebbe molto comodo alla Juventus”.

"C'è qualcuno che se la passa peggio in casa Juventus"

Ha poi concluso parlando dell’ex viola Dusan Vlahovic: ”Quello che noto è l'atteggiamento che non mi piace. Non lo farei passare anche come un martire. Se gli hanno dato quei soldi, ha fatto bene a prenderli, ma non è un martire. Ha un ingaggio sproporzionato rispetto a quello che ha dato, ma può capitare. Lui deve trovare un ambiente che lo può rimettere in sesto".