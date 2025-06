La Gazzetta dello Sport: Duello per Dzeko, Fiorentina decisa

Su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si parla della corsa a due tra Fiorentina e Bologna per Edin Dzeko.

Pagina 36

A pagina 36 la notizia in apertura legge: “Duello per Dzeko. C'è l'accelerata: Fiorentina decisa, Bologna in attesa”. Nel sottotitolo si trova: “I viola pronti al sorpasso. Tra i rossoblù ci sono dubbi sull'ingaggio”.

Di taglio, invece, la notizia sul processo sulla morte di Davide Astori. La notizia ha come titolo: “Morte di Astori, tre medici condannati nell'inchiesta bis”