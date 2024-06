Ma quali 20 milioni, per Retegui il Grifone ne vuole almeno una decina in più. E questo la Fiorentina lo dovrebbe saper bene...

Mateo Retegui è l'obiettivo numero uno della Fiorentina per il mercato estivo. L'attaccante del Genoa ha tutte le carte in regola per fare meglio di Nzola, Beltran e Belotti ma… Strapparlo al Grifone non sarà semplice.

Gilardino non vuole privarsi di Mateo

Alberto Gilardino ha trovato nel feeling con Gudmundsson dell'italo-argentino la chiave per la salvezza. La nuova proprietà a stelle e strisce dei rossoblù, scrive oggi la Repubblica, non ha intenzione di fare sconti. Ma questo, il club gigliato, lo sa benissimo (vi ricordate il caso Gudmundsson!?).

20 milioni? Facciamo 30

I 20 milioni di euro di valutazione che ne ha fatto la Fiorentina non basteranno a convincere il club di 777 Partners. I 15 milioni sborsati la scorsa estate, con percentuale sulla futura rivendita, consentirebbero una plusvalenza minima. Insomma, sotto i 30 milioni non se ne parla proprio.