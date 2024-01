Sull'edizione locale di Repubblica, spazio per la Fiorentina a pagina 3: "Stadio, la Fiorentina cerca aree le ipotesi: Perotti o campini". A pagina 15 in taglio alto: "Muro viola: arriva l’Inter. Gli straordinari di Italiano" e in sommario: “Domani (ore 20,45) la sfida a Lautaro e Thuram. Il tecnico chiede massima attenzione a un reparto che ha cambiato pelle”. Di spalla: “Un regalo dal mercato contro i cattivi pensieri”.