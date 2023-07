Nuova amichevole per la Fiorentina che allo stadio “Carlo Zecchini” sarà impegnata contro il Grosseto per dimenticare la batosta di Belgrado. Un appuntamento attesissimo da entrambe le tifoserie, tanto che si preannuncia una cornice di pubblico davvero invidiabile considerando il periodo. In vista della partita la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva il presidente del Grosseto Giovanni Lamioni, la cui azienda Holding Lamioni è sponsor ufficiale della Fiorentina:

Quali sensazioni prova in vista di questa amichevole, per lei molto importante dal punto di vista sentimentale?

“Per me è una grande emozione, in quanto sono al contempo presidente del Grosseto e tifosissimo viola. Per me la Fiorentina non è semplicemente una fede, ma una vera e propria malattia dalla quale non voglio guarire. Mi aspetto una bella cornice di pubblico, i 6200 posti disponibili sono andati quasi sold out e ci hanno appena comunicato che verrà resa agibile anche la gradinata con 2000 ulteriori biglietti in vendita. Mi auguro che la partita possa offrire un bello spettacolo, in tribuna ci saranno Joe Barone e la dirigenza viola al completo”.

Un’amichevole, quella tra Grosseto e Fiorentina, destinata a diventare un appuntamento fisso.

“Proprio così, ogni estate le due squadre si affronteranno allo stadio “Zecchini”. Holding Lamioni, dopo Mediacom, è il primo sponsor della Fiorentina e questo accordo ha una durata di tre anni. Il nostro gruppo è in grande espansione, la partnership con il club viola è nata essenzialmente per amore ma anche perché portare il nostro nome su una maglia così blasonata è motivo di orgoglio e prestigio. Il contratto che abbiamo sottoscritto ci lega non solo dal punto di vista economico ma anche da quello sportivo, visto che abbiamo una corsia preferenziale sui giovani provenienti dalla Fiorentina”.

La partnership tra Holding Lamioni e Fiorentina porterà a nuovi progetti in futuro?

“Ho diverse idee di cui parlerò con il direttore Joe Barone. Sicuramente il 13 agosto il mio Grosseto affronterà la Primavera della Fiorentina al Viola Park, per un altro evento che mi auguro si possa ripetere annualmente. Mi piacerebbe che questa collaborazione, già molto importante, andasse pian piano a crescere perché credo fortemente nella proprietà viola. Anzi, ci tengo a precisare una cosa: da contratto, qualora la Fiorentina disputasse più di 9 partite lontano dal Franchi (per la questione restyling, ndr), i nostri accordi economici dovrebbero essere rinegoziati. Ecco, io invece ho comunicato a Barone che non ho alcuna intenzione di rivedere l’importo al ribasso nel caso in cui la Fiorentina dovesse trasferirsi durante i lavori di ristrutturazione del Franchi. Qualunque cosa succeda manterrò l’impegno preso per tutto il triennio, senza rivedere le cifre”.