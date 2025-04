Corriere Fiorentino: Dentro Beltran, fuori Gudmundsson

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa il punto della situazione in casa viola, concentrandosi sulla partita di stasera contro il Cagliari e l'incontro fra Commisso e Kean.

Prima pagina

In prima pagina, di spalla, il quotidiano scrive: “Commisso parla a Kean, ma il futuro resta incerto”.

Pagina 9

In taglio alto il Corriere presenta la partita di stasera contro il Cagliari Intitolando “Un crocevia per l'Europa”, continuando nel sottotitolo “A Cagliari inizia un ciclo da 8 gare in un mese, i viola non possono sbagliare. Beltran titolare?”. In taglio basso invece il quotidiano approfondisce il tema già trattato in copertina: "Commisso incontra Kean per farlo restare, ma il futuro del bomber non è ancora scritto", e poi nel sommario “Nessuna offerta al rialzo del patron, se arriva una big la scelta toccherà a Moise”.