Non solo la Fiorentina recupererà il proprio jolly per l'Inter. Calhanoglu rassicura: "Non ho subito nessuna lesione"

Fiorentina-Inter, in programma il prossimo primo dicembre, è il big match che il Franchi aspetta per capire se questa squadra può davvero ambire a qualcosa di importante. E se la Viola avrà nuovamente a disposizione Gudmundsson, anche l'Inter non teme per le condizioni del proprio jolly fra centrocampo e attacco.

Calhanoglu ce la farà

Hakan Calhanoglu, infortunatosi in nazionale alla prima gara di questa sosta con la Turchia, ha rassicurato i tifosi nerazzurri in conferenza stampa: “Non mi sono fatto lesioni muscolari, il vecchio infortunio si è ripresentato ma non ho problemi particolari. Credo che ci sarò contro il Verona”.