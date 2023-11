Flachi: "Mi auguro che Jovic continui a far male. Italiano non cambierà ma io preferisco Beltran a Nzola"

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Falchi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi caldi in casa viola. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Il calcio sappiamo che è cosi imprevedibile che può succedere di tutti, ma chiaramente da tifoso mi auguro che Jovic continui a fare male. Il Milan in attacco ha gli uomini contati e credo che abbia molte possibilità di partire titolare, mi auguro che i nostri difensori conoscendolo sappiano come marcarlo. E’ anche vero che la Fiorentina in queste situazioni non è che sia fortunata in genere, quindi servirà stare attenti a certe situazioni come questa. Sono convinto che la possibilità di vincere sia reale, l ha fatto il Napoli perche non possiamo farlo anche noi? Con le grandi la squadra di Italiano ha spesso fatto grandi partite, questo anche perche sono partite più facili da preparare: in certe occasioni tensione e adrenalina vengono da sole. Sono convinto che la possiamo giocare davvero a San Siro, ma bisogna trovare la continuità. Il tifoso della Fiorentina riconosce i giocatori che lottano.

Ha poi analizzato il reparto avanzato: “Italiano e l’albero di Natale? Io penso che sia difficile che la Fiorentina possa snaturarsi, basta che Bonaventura non venga limitato. Anche se le soluzioni ci sono, perchè da centrocampo in su possiamo creare: qui a Firenze manca un vero e proprio finalizzatore. Viste le preferenze del iste è chiaro che Nzola parta avvantaggiato su Beltran, ultimamente però ha avuto un evoluzione a livello mentale e la squadra sta pagando: potrebbe accusare la pressione fiorentina. Ma si deve rendere conto e deve capire che la società ha investito su di lui. E sono anche passati 6 mesi. Italiano li alterna, ma non so se questa gestione faccia bene a loro 2".

Ha poi concluso, rispondendo ai paragoni con la coppia Cabral-Jovic: "Pensavo che ci fossimo rinforzati in avanti, ma anche la coppia dello scorso anno non è che sia partita fortissimo. Non riesco a spiegarmi come un attaccante con le qualità di Beltran non riesca ad incidere come ci si aspetta: è lui il mio preferito e voglio aspettarlo, anche perche da argentino dovrebbe essere abituato alle situazioni difficili come quella che sta vivendo adesso"