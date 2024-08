Ripa: "il mercato ha portato buoni profili alla Fiorentina, ma ancora manca roba. Comuzzo mi è piaciuto, spero che..."

Roberto Ripa, ex team manager della Fiorentina, ha parlato così a Radio Bruno dell'operato della società viola in questa finestra di mercato: "Adesso la squadra di Palladino ha bisogno di tempo e pazienza per sistemare bene tutti i meccanismi. Tanti calciatori sono arrivati e rientrati tardi.

Adesso però c'è da passare il turno di Conference e vincere contro il Venezia. Il mercato aperto durante il campionato non aiuta e destabilizza. Basta vedere il caso Nico Gonzalez. Il mercato ha portato buoni profili, ma ancora mancano un difensore e un centrocampista. Colpani? L'ho visto un po' stanco. Mi è piaciuto Comuzzo, spero Palladino punti anche su di lui durante l'anno".