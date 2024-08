Distefano, che esordio con il Frosinone! Subentra, segna e salva i ciociari contro la Samp di Venuti (anche lui in gol) - VIDEO

Una partita, un gol. Non poteva cominciare in modo migliore l'avventura al Frosinone di Filippo Distefano, attaccante della Fiorentina che quest'anno giocherà in prestito in Ciociaria. Da subentrato, l'ex viola ha pareggiato i conti contro la Sampdoria con un bel colpo di testa per il 2-2 finale. Un risultato che porta la firma anche di un altro ex Fiorentina: Lorenzo Venuti. Il terzino fiorentino ha siglato il momentaneo 1-1 della Sampdoria.

Queste le parole di Distefano a fine partita: “E' stata una partita strana, siamo stati bravi a trovare il gol alla fine del primo tempo e forse con un pizzico di fortuna dopo il pareggio potevamo vincerla. Ci sono ancora tante cose da migliorare, siamo tanti giocatori nuovi e giovani. Per quanto riguarda l’aspetto personale cerco di fare il meglio per la squadra, aiutandola con gol, assist e buone prestazioni. Il campionato di calcio di serie B è molto equilibrato”.