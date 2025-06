L'Udinese ha ufficialmente salutato Jaka Bijol, difensore sloveno seguito in passato anche dalla Fiorentina, che è diventato un nuovo giocatore del Leeds in Premier League. Accordo raggiunto per una cifra intorno ai 22 milioni di euro più bonus.

Il club friulano ha già trovato il suo sostituto. Nicolò Bertola ha infatti svolto oggi a Roma le visite mediche con i bianconeri. Il difensore arriva dallo Spezia a parametro zero. Anche il suo nome si era fatto in ottica viola nelle ultime finestre di mercato.