Ai media sloveni ha parlato il capitano del Celje Žan Karničnik, prossimo avversario viola in Conference League, che è intervenuto sul sold out che si registrerà allo Z'land Stadium in occasione del match contro la Fiorentina, con più di 12mila tifosi attesi. Un record assoluto per gli ultimi anni.

“Questa è la prima volta - ha detto il capitano del club - che una tale euforia arriva al Celje. È bello vedere lo stadio esaurito. Un grande ringraziamento va al comune e alla società per aver reso possibile tutto questo. E' bello che in qualche modo l'intera federazione slovena e tutti gli altri, guidati dal signor Čeferin si siano uniti e abbiano reso possibile per noi uno spettacolo bellissimo”.