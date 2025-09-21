La storia tra Lorenzo Pellegrini e la Roma è finita in pratica, visto il mancato rinnovo del contratto e l'alto stipendio da oltre 4 milioni. Gasperini ha sempre parlato chiaro, di fatto escludendolo dai suoi progetti fin dall'estate, quando Pellegrini sembrava poter lasciare la capitale. Era stato proposto a Pradè e aveva stuzzicato inevitabilmente il ds viola, da tradizione sempre sensibile quando le occasioni arrivano dalla sponda giallorossa.

Secondo Calciomercato.com, il classe ‘96 andrà a svincolo a parametro zero a fine stagione, salvo addii a gennaio e potrebbe diventare quindi una nuova occasione. Lo stesso Gasperini si è detto in difficoltà a causa dei rapporti tra il giocatore e l’ambiente: “Io lo recupero, va bene per la società e per il pubblico? Se ormai è inviso a società e pubblico non posso farlo. A me serve il miglior Pellegrini, altrimenti diventa un problema e vado su un altro giocatore”.