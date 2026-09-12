Fourneau si inventa una punizione per il Venezia. Il gesto antisportivo del Venezia ma lui..
Venezia-Fiorentina è stata arbitrata da Francesco Fourneau, il quale, al netto di qualche abbaglio, gestisce con tranquillità la gara.
Gestione sostanzialmente corretta
Sono corrette le tre ammonizioni, mentre manca un giallo su Ranieri che aveva interrotto un’azione avversaria. Casca in pieno invece nella sceneggiata di Hainaut, col numero 18 del Venezia che finisce a terra tenendosi il petto dopo un contrasto regolarissimo di Viery.
Nessuna responsabilità per il direttore di gara sul gesto antisportivo del Venezia, con Fagioli che mette fuori il pallone per permettere le cure ad un giocatore dei veneti, il quale però nel mentre si era rialzato, che non restituiscono il pallone ai viola: bravo Fourneau a riportare la calma.
Cambio in corsa
Sa segnalare, Tra primo e secondo tempo, anche il cambio in corsa per quanto riguarda la squadra arbitrale, col quarto uomo Ayroldi che ha preso il posto di Alassio, primo assistente, fermatosi a causa di un infortunio.