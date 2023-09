Gara tra alti e bassi quella del direttore di gara Fourneau a Frosinone per la sfida dei ciociari contro la Fiorentina. L'arbitro della sezione di Roma 1 alterna fischi comprensibili ad altri nettamente meno capibili. Corretta la gestione dei cartellini, sia da una parte che dall'altra. Da rivedere solo il giallo estratto nei confronti di Parisi, forse troppo severo.

Ma la vera azione incriminata della partita arriva circa al 33' del primo tempo, quando Nzola svernicia Romagnoli e si invola verso Turati. L'attaccante viola poi viene atterrato dal difensore gialloblù che lo trattiene vistosamente per la maglia, con Fourneau che vede un inesistente fallo del franco angolano viola. L'occasione doveva terminare con la punizione dal limite e il giallo per Romagnoli, invece che il fallo in attacco. Il VAR, nel caso, aveva le mani legate, visto che non si poteva considerare chiara occasione da gol vista anche la presenza di Okoli nei pressi.

Inesistente il rigore chiesto dal Frosinone per il contatto Parisi-Soulè nella ripresa. Il terzino viola lavora di mestiere ma il fallo non c'è.