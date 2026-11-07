Clamoroso a Napoli: cancellata la conferenza stampa di Allegri... coi giornalisti già in sala stampa

Niente consueta conferenza stampa prepartita per il Napoli e per Massimiliano Allegri in vista del match contro la Lazio di domani alle 12:30.

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Il tecnico del Napoli rimarrà infatti in silenzio nel prepartita, con la conferenza stampa che è stata annullata appena cinque minuti prima dell'orario in cui era previsto l'inizio della stessa: a quel punto, l'ufficio stampa ha invitato i cronisti presenti a lasciare la sala stampa.

Nessuna motivazione ufficiale

Non sono state fornite motivazioni ufficiali dalla società sul motivo dell'annullamento, anche se secondo vari retroscena vi sarebbe alla base direttamente una decisione di Aurelio De Laurentiis. Ciò che é certo è che il Napoli punta a riscattare contro i capitolini, primi in classifica, un inizio di stagione tutt'altro che brillante.