La Fiorentina Under 16 cala il tris contro il Lecce e prosegue la propria corsa in campionato

Altra grande vittoria per la Fiorentina Under 16 di mister Balestracci, che nella gara di stamani al Viola Park ha regolato i pari età del Lecce con un secco 3-0, salendo in classifica a quota 19 punti e continuando la propria stagione positiva.

La partita

La Viola è già in vantaggio al 9' minuto: su corner di Floro Flores, Latini colpisce di testa e porta la Fiorentina in vantaggio. Al 22' il raddoppio viola: sul tiro parato di Floro Flores e non respinto perfettamente dall'estremo difensore salentino, Tali è il primo ad arrivare sul pallone e a ribadirlo in rete, consentendo alla Fiorentina di terminare il primo tempo sul doppio vantaggio. A chiudere la partita è il gol di Mustapha al 62', che pone di fatto la parola fine sul match.

La formazione viola

Questa la formazione dell'Under 16 per la partita di oggi: Minucci, Pistone, Lomi, Diatta, Latini, Haxhiraj, Tali, Mushah, Mustapha, Floro Flores, Sorbini. A disp. Bai, Trapani, Innocenti, Di Sario, Lazzeri, Picardi, Jammeh, Napoli, Mignemi All. Balestracci.