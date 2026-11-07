Russo: "Fiorentina-Juventus? Viverla lontano da Firenze è ancora più difficile. Vanoli deve schierare i migliori"

Questo pomeriggio lo speaker di Radio Deejay e grande tifoso della Fiorentina Federico Russo, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulla partita di domani sera tra la squadra di Paolo Vanoli e la Juventus di Luciano Spalletti.

“Devo ringraziare il pubblico di Firenze perchè è stato molto clemente con la mia uscita in campo 10 minuti dopo la disfatta contro il Frosinone, e devo dire che per un momento mi sono chiesto davvero cosa potesse succedere. Sono entrato dentro uno stadio leggermente arrabbiato e deluso per il risultato sul campo, e per questo non si può mai sapere cosa può accadere. Devo pero ammettere che il pubblico fiorentino è stato molto clemente nei miei confronti”.

“Fiorentina-Juventus? Viverla a Milano è complicatissimo”

Ha poi spiegato come si vive la partita di domani fuori da Firenze: “Si vive ancora peggio di come si possa fare a Firenze. Perchè la tensione si alza se sei lontano da casa perchè ho innanzitutto meno appoggi e meno solidarietà: ovviamente siamo pochissimi a tifare Fiorentina a Milano. La discreta rappresentanza che c'è domani sera sarà a casa mia per vedere la partita. Devo dire che quando sei lontano da casa e hai vicino a te tanti di quelli che saranno i tuoi nemici, la partita inevitabilmente la senti chiaramente di piu”.

“Con la Juve mi aspetto una bella partita: con Vanoli la Fiorentina sta meglio”

Si è poi focalizzato sulla partita: “Mi aspetto una bella partita, una buona Fiorentina come stiamo vedendo ormai da qualche giornata a questa parte. I Viola mi sembrano una squadra che con le grandi scende sempre in campo con coraggio e voglia di farsi valere, e questo credo che sia merito di Vanoli che da quando è arrivato ha un po' svoltato le cose: con Como e Napoli ce la siamo comunque giocata. E' anche vero che prendiamo veramente troppi gol, cosa in cui dobbiamo migliorare il prima possibile”.

“La Fiorentina adesso ha bisogno dei suoi miglior giocatori”

Ha poi sottolineato un aspetto importante: “Credo che in questo momento tutta Firenze, ma forse anche il resto dell'Italia che segue il calcio, stia sottolineando al mister che sia inspiegabile come alcuni importanti e costosi giocatori arrivati in estate restino in panca, o quasi fuori dal progetto. Mi riferisco soprattutto a Oulai e a Goncalves: contro il Sassuolo, entrando nella ripresa, hanno dimostrato di poter decidere le partite. Secondo me è troppo tempo che restano fuori, nonostante siano due giocatori importantissimi: uno è un prospetto di livello mondiale e l'altro è uno dei maggiori giocatori di classe della squadra, che può cambiare il volto di una partita in qualsiasi momento.

“L'equilibrio trovato finora mi sembra che non funzioni”

Ha anche aggiunto: "Mi rendo allo stesso tempo che metterli tutti insieme sia complicato, ma nelle partite importanti i giocatori importanti devono sempre esserci. Questo sarà un dovere di mister Vanoli, che sono convinto alla fine riuscirà a farli coesistere tutti insieme: è vero che c'è bisogno di equilibrio ma quando siamo in queste condizioni di classifica e si incassano tanti gol mi sembra che l'equilibrio trovato al momento non funzioni”.