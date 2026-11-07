"La difesa resta il problema di questa Fiorentina, nonostante i tentativi di Vanoli. Sogno un centrocampo che..."

Riccardo Galli, noto giornalista, è intervenuto a Radio Bruno alla vigilia della sfida contro la Juventus per analizzare il momento della Fiorentina e commentare le ultime vicende in casa viola.

Sulla partita contro la Juve

Queste le sue parole: “Sono fiducioso, ho la sensazione che la Fiorentina stia finalmente imboccando la strada giusta per superare un avvio di stagione complicato. La sfida contro la Juventus sarà insidiosa, ma rappresenta l'occasione perfetta per dare una svolta a un campionato fin qui in salita”.

“La difesa resta il nodo”

Galli ha poi proseguito: “Il nodo cruciale resta la fase difensiva. Nonostante i vari esperimenti fatti da Vanoli, la difesa continua a ballare non tanto per colpe dei singoli, quanto per problemi di reparto: la squadra crea vere e proprie voragini. Qualcosa andrà sistemato sul mercato, ma ora serve trovare equilibrio con la rosa attuale”.

Sulle scelte di formazione

“Contro la Juventus mi aspetto continuità di formazione, con la conferma della mediana guidata da Fagioli e del tridente formato da Mastantuono, Njie e Pellegrino. Questa scelta di blindare i titolari mi lascia qualche dubbio sulla gestione di Pedro Gonçalves e Oulai: hanno dimostrato di poter spaccare le partite e credo che, a prescindere da domani, debbano trovare spazio con regolarità. Nel mio centrocampo ideale vorrei vedere Fagioli e Oulai completati da uno tra Ndour e Brescianini”.