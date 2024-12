Il toscano Seghetti ipnotizza la Fiorentina: "Avevo studiato i rigoristi avversari, ma non me lo aspettavo"

Un po' a sorpresa, vista l'età e considerate anche le poche partite giocate sinora, Jacopo Seghetti è il stato il Man of The Match di Fiorentina-Empoli. Una gara di spessore la sua, nonostante il gol praticamente regalato a Kean. Ma anche almeno due interventi da applausi: il primo su Beltran nella ripresa e un altro su Kean di testa a pochi minuti dal termine dei giochi.

Seghetti l'aveva preparata

E proprio a seguito della partita tra Fiorentina ed Empoli, conclusasi con il successo degli azzurri ai rigori, Jacopo Seghetti, estremo difensore toscano, ha parlato a Sport Mediaset:

“È stato un momento straordinario per me. Ma il bmerito non è soltanto mio: voglio dedicare questo successo all’intera squadra. Avevamo preso in considerazione anche l’eventualità dei rigori e li avevo analizzati, ma non mi aspettavo davvero di trovarmi in questa situazione“.