Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il ds Daniele Pradè, dopo l'eliminazione ai rigori della squadra viola contro l'Empoli.

“È un grande peccato perchè per noi la Coppa Italia è una competizione importante, dopo che negli ultimi anni abbiamo fatto tre finali, ci tenevamo tantissimo. Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, poi siamo usciti. Ci stava che all'inizio la squadra fosse bloccata dopo quanto accaduto a Bove domenica scorsa, volevamo dedicargliela a lui. Tra tre giorni rigiochiamo, i ragazzi dovranno essere bravi a mettersi questa partita subito alle spalle. L'avevamo ribaltata, abbiamo preso gol su due uscite nostre, due errori nostri e a questi livelli non ti perdonano. I rigori sono una lotteria, dobbiamo resettare e pensare a domenica che abbiamo una partita importante”.

“Cerchiamo di recuperare anche Adli che ha avuto l'influenza. Sono fiducioso, la squadra sta facendo bene, sicuramente una parte di contraccolpo psicologico c'è stata, almeno all'inizio, ma sono sicuro che ci riprenderemo alla grande. Bene che Gudmundsson abbia fatto minuti, l'ho visto bene. È un giocatore in più che abbiamo, ci deve fare la differenza e lo sa”.