Mortifero sia con il gol del 2-2 che sul rigore decisivo, Sebastiano Esposito ha parlato in sala stampa dopo la vittoria sulla Fiorentina:

"Sulla carta all’inizio partivamo sfavoriti, come con tutti. Se siamo nella parte sinistra della classifica qualche motivo c’è. Noi andiamo in campo e pensiamo alla singola partita, per cui inaspettato il risultato no perché sulla carta la Fiorentina è molto più forte di noi ma poi c’è il campo. Forse con un po’ di fortuna, siamo riusciti a passare il turno.

Il ct in tribuna? Spalletti mi ha fatto esordire all’Inter quando avevo 16 anni ma da qui a pensare alla Nazionale ce n’è di strada. Il mio obiettivo è salvare l’Empoli il prima possibile.

Bove? E’ stato difficilissimo perché Edoardo lo conosco da tantissimi anni, ci siamo affrontati centinaia di volte da quando eravamo piccoli. Conosco bene la famiglia, faccio fatica a trovare le parole perché mi sono immedesimato nella famiglia e sono stati attimi di paura per tutti, penso sia stato un momento brutto, difficile, per me che ero sul divano e immagino per loro. Speriamo che Edo stia bene e possa tornare in campo ma soprattutto che stia bene".