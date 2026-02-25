La Fiorentina ripartirà da un netto 3-0 nella sfida di ritorno con lo Jagiellonia in Conference League, e anche il Bologna potrà beneficiare della vittoria dell'andata per avere un piccolo vantaggio contro il Brann in Europa League. Viola e rossoblù potrebbero essere davvero le uniche squadre italiane a superare i playoff delle rispettive competizioni europee, vista l'eliminazione di ieri dell'Inter e le imprese che dovrebbero compiere stasera Juventus e Atalanta.

Crollo del ranking

A proposito dell'Inter, la sconfitta col Bodo anche nella sfida di ritorno ha fatto crollare il ranking UEFA dell'Italia, ormai lontanissima dal secondo posto (occupato dalla Germania) che garantirebbe un posto in più in Champions League. Meglio dell'Italia anche Portogallo e Spagna: salvo sorprese, per il quinto posto in Champions se ne riparlerà l'anno prossimo.