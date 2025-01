Vanoli: "Abbiamo fatto una gran partita in dieci, siamo stati coraggiosi. E con un pizzico di fortuna in più si poteva anche vincere"

A Dazn il commento di un soddisfatto Paolo Vanoli dopo il pari strappato alla Fiorentina:

"Una partita di spirito, carattere ma siamo stati bravissimi a fare una grande partita in inferiorità numerica, non perdendo mai la testa e sfruttando le occasioni che ci sono arrivate con coraggio. Con un pizzico di fortuna si poteva anche fare qualcosa in più. Siamo riusciti a mantenere lucidità e abbiamo la fortuna di avere un portiere molto bravo con la gestione della palla, che ci ha fatto respirare, abbiamo avuto coraggio con Njie e Gineitis a spingere più centralmente, dato che la Fiorentina in superiorità ci indirizzava sulle fasce.

Il rosso a Dembele? E' stato un errore fatto dalla voglia di far bene, mi è dispiaciuto ma è anche bello vedere il ragazzo piangere negli spogliatoi perché sapeva di aver lasciato i compagni in dieci. Se non avessi avuto fiducia in lui non l'avrei schierato".