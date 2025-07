Comuzzo: "Un'emozione forte trovarmi davanti tutti quei tifosi, non ricordo un evento del genere. Pioli ha delle richieste e noi..."

Pietro Comuzzo ha rilasciato un'intervista al termine dell'allenamento di oggi: sui canali social della Fiorentina, il centrale classe 2005 ha raccontato l'inizio del ritiro, l'approccio col nuovo allenatore e la presentazione di ieri sera.

“Partiti forte già da ieri, fa caldo ma abbiamo anche il calore dei nostri tifosi che ci dà quell'energia in più per cercare di far sempre meglio. Siamo carichi, pronti per iniziare, stiamo dando tutto sin dal primo giorno che siamo qua per essere pronti al meglio per questa nuova stagione. Ieri sera ci siamo trovati in tantissimi, con lo stadio pieno, è stata un'emozione forte: da quando sono qua non ricordo un evento del genere, quindi è stata davvero una bella sensazione essere accolti in questo modo”

“Le prime ore sono sicuramente positive, il mister ha delle richieste e noi cercheremo di esaudirle: ci vorrà del tempo prima di arrivare al 100% a quello che ci chiede lui, ma piano piano col lavoro ci faremo trovare pronti. Conosco molti ragazzi che sono saliti in Prima Squadra per il ritiro, do loro consigli ma a mia volta cerco di apprendere ancora tanto da quelli più grandi di me. Cerco di dare ai più giovani quello che gli esperti danno a me”.