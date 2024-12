Pradè e una faccia che avrebbe fatto capire tutto anche senza volume e parole

Il protagonista del dopopartita di Bologna-Fiorentina è stato indubbiamente il direttore sportivo gigliato, Daniele Pradè.

Appena arrivato davanti alle telecamere di DAZN aveva una faccia e un'espressione tali che avrebbero fatto capire il concetto anche senza volume e parole.

Il suo obbiettivo è stato l'ex allenatore viola, Vincenzo Italiano: Pradè non si aspettava da lui quell’esultanza dopo i suoi trascorsi e soprattutto in una giornata in cui non c'era Raffaele Palladino in panchina a causa del lutto che lo aveva colpito.

I suoi sentimenti, le sue emozioni, lo hanno portato davanti ai microfoni ad esternare la delusione per quanto accaduto. Magari più avanti ci sarà spazio per i chiarimenti, ma oggi come oggi…