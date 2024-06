La Nazione: La regola dei 25 in rosa

In basso alla prima pagina dell'edizione odierna del Quotidiano Sportivo, all'interno de La Nazione di Firenze, troviamo: “Centrocampo: primi contatti per Pobega”. L'approfondimento all'interno, a pagina 4: “Primi contatti per Pobega. Brescianini più di un'idea”.

In basso, un'altra possibilità sul mercato: “Zaniolo e quella tentazione di ritorno al passato”. Di spalla, sulla sinistra: “Pausa Bonaventura. Presto il mercato”. A pagina 5, invece: “La regola dei 25 in rosa. Il vivaio torna decisivo”. Sulla destra, il commento di Benedetto Ferrara su questi primi giorni di mercato. In alto: “Memorial Davide Astori: Apertura in grande stile per il torneo. Premi speciali per Martinelli e Cecchi”.