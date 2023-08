Una buona Viola piega un Nizza nervoso. E Jovic va a segno

90' Niente recupero nemmeno nella ripresa. Vince la Fiorentina e lo fa per 2-1!

89' Traversone del Nizza innocuo per la difesa viola

86' A sopresa, gol del Nizza. Bounani fa un gol da cineteca, un sinistro quasi al sette da fuori area dopo una grande percussione. Troppo morbida la difesa viola che ha permesso tutto al talento classe 2004 degli ospiti

85' A Infantino sicuramente la garra non manca. E nemmeno lo spirito in un'amichevole, Lotomba lo guarda male dopo un'onesta trattenuta

83' Palleggio basso della Fiorentina fra i difensori e Terracciano, il quale non si è mai dovuto esibire in nessun intervento

78' Infantino mette un buon pallone nel mezzo, ma nessuno riesce a gettarsi sulla sfera. Partita che adesso ha ben poco da dire, se non per un tiro senza grandi pretese di M. Quarta dal limite. Parata elementare per Schmeichel

74' Altra mini rissa in campo, senza alcun motivo. Ranieri e Guessand alle mani, con l'arbitro che giustamente finisce per ammonire entrambi. Direttore di gara a colloquio anche con le due panchine, invitando tutti a tranquillizzarsi

71' Ritmi decisamente crollati per questi ultimi venti minuti di partita

67' Beka Beka atterra Munteanu. Copione del match che non cambia: Fiorentina tiene il possesso, Nizza aspetta e fa fallo

66' Ikoné si accascia al suolo e poi si arrende zoppicando solo leggermente. Cambio per lui, entra Kokorin. Non dovrebbe comunque essere niente di grave per il francese

62' Subito autore di un fallo l'argentino

60' Esordio in maglia viola per Gino Infantino. Entra al posto di un eccellente Kouamé. Fuori anche Sabiri per Munteanu

58' Urla Italiano anche in questa fase molto tranquilla di partita. Il tecnico viola vuole sempre tutti sull'attenti

57' Cambio per Farioli: fuori Brahimi, dentro Traoré, classe 2006

56' Il Nizza non riesce a ripartire in velocità. Viola nettamente padroni del campo

53' Giallo anche per Parisi per una trattenuta sulla linea laterale di fondo campo

52' Kayode alto, ma come gioca la Fiorentina! Parisi e Kouamé protagonisti di un'ottima percussione sulla sinistra, svanita soltanto da un tiro ribattuto su Ikoné, che non ha avuto il coraggio di concludere di prima

50' Kouamé strozza col destro una conclusione dal limite dell'area dopo un buon contropiede manovrato da Jovic

49' Piccola difficoltà per la Fiorentina, con il Nizza che prova a sfondare centralmente. Nessun pericolo significativo però per la retroguardia di Italiano

46' Inizia la ripresa. Forza Viola!

45' Fine primo tempo. Ottima Viola, Nizza decisamente troppo falloso per un'amichevole. Bene tutto l'attacco di Italiano

44' Pestone ai danni di Parisi che si rotola a terra molto dolorante. Arbitro che stavolta sceglie di non fischiare

41' Tanto per cambiare, fallo di Beka Beka su Amatucci. I francesi stanno facendo di tutto per incattivire il match

39' Altro, ennesimo fallo dei giocatori del Nizza, che non stanno affatto cogliendo lo spirito dell'amichevole. A farne le spese, stavolta è Mandragora, steso da un brutto tackle di Lotomba

35' GOOOOOOOOL FIORENTINA!!!!! Dopo un batti e ribatti in area, ci pensa Kouamé a gonfiare la rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo che Mandragora aveva fallito malamente…

33' Quarta! Gran bella conclusione dalla distanza del difensore argentino che per poco non sorprende l'esperto portierone danese. Sfera spedita in corner. Sugli sviluppi dello stesso, palo di Ikoné con un tiro in controbalzo. Azione che si conclude con un tiro alto di Parisi. Fiorentina a un passo dal 2-0

28' Girata di Lotomba da corner che non impensierisce Terracciano

26' Ikoné! Quasi, ma non conta… Il francese non riesce a dare forza in scivolata a un buon pallone giocato nel mezzo da Jovic. Peccato, Fiorentina vicina al raddoppio

25' Altro tentativo dal limite dell'area per Mandragora. Altra conclusione sballata

23' Fallo di Mandragora ai danni di Beka Beka, ma il Nizza non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Ottima Fiorentina in costante evoluzione

20' Ammoniti sia Jovic che Belahyne dopo un acceso battibecco a seguito di una brutta entrata del giocatore del Nizza. Animi tesi in campo, nonostante il clima da amichevole

18' GOOOOOOOOOOOOL VIOOOOOOOLA! Jovic buca l'ex numero uno del Leicester con una conclusione a tu per tu dopo una bella verticalizzazione. Grande assist di Kouamé tra le linee a prendere in scacco la retroguardia transalpina

17' Kayode prova a sfondare dalla destra, ma ancora niente da fare. Il pallone non giunge a Jovic nel mezzo, palesando i soliti problemucci nel raggiungere la punta

14' Altro fallo del Nizza: atterrato Sabiri. Lo stesso poi calcia una punizione dalla lunga distanza, ma Schmeichel la abbraccia facilmente da posizione centrale. Discreta comunque la tecnica di tiro del marocchino

11' Lotomba trattiene Kouamé lanciato a rete, ma l'arbitro opta per il solo richiamo verbale. Buoni spunti dei ragazzi di Italiano in questo inizio

10' Jovic colpisce la parte esterna del palo, ma tutto era fermo. Offside per l'attaccante serbo

8' Mandragora ci prova da fuori area con una conclusione che viene respinta casualmente dalla difesa dei francesi. Viola che spingono sulla corsia di competenza di Fabiano Parisi

7' Nizza che adesso cerca il palleggio nella propria metà campo per eludere il pressing dei Viola. Cross che finisce poi fra le braccia di Terracciano, sicuro nella presa

5' Parisi prova un traversone dalla sinistra cercando Jovic. La difesa francese libera bene l'area

3' Fallo di Sabiri (spinta) a metà campo. Ritmi bloccati in questi primi istanti di gioco. Fiorentina che prova a manovrare il possesso

1' Calcio d'inizio al St James' Park! Seconda partita della Sela Cup per la Fiorentina di Italiano, oggi in tenuta bianca

Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se siete su dispositivo portatile.

FIORENTINA: (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, M. Quarta, Ranieri, Parisi; Amatucci, Mandragora; Ikoné, Sabiri, Kouame; Jovic. All. Italiano.

Nizza (3-4-3): Schmeichel; Lotomba, Rosario, Amraoui; Louchet, Beka Beka, Belahyne, Diop; Bounani, Guessand, Brahimi. All. Farioli.

Secondo round in programma nella Sela Cup per la Fiorentina, che dopo aver perso ieri 2-0 contro i padroni di casa del Newcastle proverà a riscattarsi contro il Nizza. Il tecnico viola Vincenzo Italiano sfiderà dalla panchina l’allenatore dei transalpini Francesco Farioli, toscano doc, che ieri ha ottenuto un buon pareggio per 1-1 contro il Villareal. La classifica del torneo amichevole, in cui viene aggiunto un punto alle squadre per ogni gol fatto, vede per il momento primo il Newcastle a quota 5, Nizza e Villarreal 2, e la Fiorentina ultima a zero. La squadre gigliata è quindi chiamata a disputare oggi una prova migliore e più convincente rispetto a quella giocata ieri contro gli inglesi.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d'inizio alle ore 14.

Per seguire costantemente la diretta cliccate il tasto F5 o aggiornata la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.