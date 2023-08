Barak si allena con i compagni: ecco quando potrebbe tornare a disposizione il centrocampista ceco

Si avvicina il ritorno in campo di Antonin Barak. O, quantomeno, nella lista dei convocati della Fiorentina. Come si evince dai video pubblicati dal club viola, il centrocampista è tornato ad allenarsi regolarmente insieme ai compagni nella seduta di questa mattina.

Barak non potrà essere presente giovedì in quanto escluso dalla lista UEFA, ma molto probabilmente tornerà ad essere convocato per la sfida di domenica prossima, a San Siro contro l'Inter. Il suo reinserimento sarà graduale, ma Italiano avrà presto a disposizione una pedina importante in un ruolo in cui Bonaventura avrà inevitabilmente bisogno di ricambio.