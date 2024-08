Bellanova come Gonzalez? Vanoli: "Non me l'aspettavo, anche i ragazzi sono rimasti sorpresi da questa cessione"

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, non si è nascosto in conferenza stampa e ha espresso tutto il proprio disappunto per la partenza di Raoul Bellanova, un addio che non si aspettava: “Non me l'aspettavo, non c'erano avvisaglie. Dopo il Milan è andato anche in conferenza stampa, non mi sarei aspettato la cessione. Ho un gruppo unito e maturo, anche i ragazzi sono rimasti sorpresi”.

Le parole forti di Vanoli

“Ho detto alla squadra di voltare pagina: a volte si viene feriti, ma dobbiamo uscirne più forti. E' una situazione però che mi costringe a fare cambiamenti. Con il Milan avevamo fatto grandissime prestazione e si trattava di aspettare il mercato, oggi questa perdita mi costringe a trovare altre soluzioni”.

Bellanova come Gonzalez?

"Non sono abituato a piangermi addosso. Non sono d'accordo con questa cessione, ma alzo la testa e vado avanti. Ho detto al presidente in faccia ciò che penso, ma non sono una persona che batte i pugni. So che quando Vanoli è arrivato qui, era sempre all'erta di tutto", ha concluso Vanoli, parlando di una situazione che ricorda un po' quella legata a Nico Gonzalez, prossimo sposo della Juventus. Almeno la Fiorentina si era già “coperta” con Gudmundsson.