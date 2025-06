Dzeko o Immobile? Operazione esperienza dalla Turchia per il vice Kean. Il comune denominatore di Pradè e le condizioni delle due piste

Mentre la chiarezza della Fiorentina viene a mancare su altri aspetti del mercato, un'intenzione è già lampante: arricchire l'attacco con un centravanti esperto che conosce benissimo la Serie A. E allora ecco che spunta l'operazione esperienza (o forse nostalgia), con un comune denominatore: giocatori andati all'estero (entrambi in Super Lig turca) con grande voglia di rilanciarsi in Italia, con oltre 100 gol nel campionato italiano, con una grande reputazione soprattutto dalle parti della capitale.

Noto, ormai, l'interesse della Fiorentina per Edin Dzeko: si sta inscenando un duello di mercato con il Bologna, dove il club viola sembra aver sorpassato i rossoblù. Non siamo ancora alla fumata bianca, ma ci sono i presupposti. Ma adesso c'è anche Ciro Immobile, altro bomber forse usurato ma sicuramente dall'usato sicuro. Occhio alla concorrenza per lui: secondo quanto riportato da La Nazione, anche il Milan di Allegri segue intensamente l'ex Lazio.