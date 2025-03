Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato così di Fiorentina-Juventus a calciomercato.com: "“Fa festa la Fiorentina con Kean e Fagioli, i due ex che sono stati anche i due migliori in campo, nonostante la fatica di giovedì in Conference League. Contro una Juventus che non esiste oppure esiste solo nella testa di Thiago Motta.

Tutti fuori ruolo. Nico Gonzalez ala sinistra non ha mai giocato, nemmeno da bambino. E poi le esclusioni: da Gatti a Cambiaso, fino a Vlahovic. A volte si potrebbe farlo giocare in una Juventus così disastrata. Così l'allenatore va a schiantarsi contro il fallimento”.