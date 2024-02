Lutto in casa Fiorentina: all'età di 89 anni si è spento "Uccellino" Kurt Hamrin

Sarà una giornata di lutto per il mondo del calcio, soprattutto per quello della Fiorentina per la notizia appena giunta: è scomparso all’età di 89 anni Kurt Hamrin.

Con la maglia viola, “l'Uccellino” (così era soprannominato) giocò dal 1958 al 1967, disputando ben 289 partite e segnando la bellezza di 151 reti. Alla Fiorentina, l'attaccante svedese vinse due Coppa Italia (1961 e 1966), una Coppa delle Coppe, una Coppa delle Alpi e una Coppa Mitropa.

Fiorentinanews.com si unisce alle condoglianze alla famiglia, ai parenti e a tutti gli amici del grande campione viola.