Corvino ritenta il colpo Nzola sette anni dopo: la Fiorentina aspetta la proposta migliore tra la sua e quella del Cagliari

I primi tentativi di Pantaleo Corvino di mettere le mani su M'Bala Nzola risalgono ormai a sette anni fa, al 2017 quando era ancora ds della Fiorentina e l'attaccante giocava in Serie C al Francavilla. Quest'estate però il matrimonio potrebbe concretizzarsi secondo La Gazzetta dello Sport perché la società viola l'ha messo fuori rosa in pratica e aspetta solo la proposta migliore: difficile immaginare un incasso ma già un prestito sarebbe gradito. Lecce e Cagliari se lo contendono, mentre la Fiorentina aspetta.