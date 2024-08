Tessmann-Gudmundsson: chi arriva per primo? La Fiorentina studia il contratto dell'islandese con molta più fiducia di gennaio

Un po' come spesso le è accaduto, la Fiorentina è tornata su un obiettivo della sessione precedente come Albert Gudmundsson, stavolta però con una fiducia ben diversa, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. Ieri infatti il club viola ha incontrato il suo agente Giuffrida, per parlare di alcuni dettagli del contratto: un particolare che racconta di un maggior avanzamento dell'affare, anche con il Genoa.

I rossoblù potrebbero accontentarsi dei 5 milioni, con obbligo di riscatto, se pur vincolato, a 20. Da capire semmai c'è chi tra l'islandese e Tessmann arriverà per primo al Viola Park. Anche con l'americano i dettagli sono già sistemati ma ci sono quelle benedette commissioni che ancora tengono in sospeso l'affare.