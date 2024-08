La Fiorentina ha in mano Gudmundsson, l'ultima offerta convince quasi del tutto il Genoa: le richieste dei liguri

Benché fino a qualche giorno fa sembrasse impossibile dopo le offerte rifiutate questo inverno da parte del Genoa, adesso Albert Gudmundsson è veramente ad un passo dal trasferirsi a Firenze per vestire la maglia della Fiorentina. Molto dipenderà dal futuro di Nicolas Gonzalez, che comunque sembra essere anche lui ad un passo dalla cessione. La dirigenza gigliata, in attesa di offerte concrete per l’argentino, sta comunque continuando la trattativa con il grifone per l’islandese.

Il Genoa apre alla cessione di Gudmundsson

Questo pomeriggio SkySport ha cercato di fare il punto della situazione sul futuro del fantasista del Genoa, sottolineando come la trattativa con la Fiorentina sembra essere ormai agli sgoccioli. Un primo importante tassello è stato apposto attraverso la presentazione da parte dei viola di un’offerta ufficiale alla quale non è seguita minimamente un’opposizione da parte del Genoa.

La Fiorentina formula la prima offerta: le richieste del Genoa

La Fiorentina avrebbe formulato un'offerta di 5 milioni per il prestito oneroso, piu l’obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Secondo quanto riportato la squadra ligure non ha rimandato al mittente la proposta ma avrebbe chiesto una sola modifica: un aumento della cifra che i gigliati dovrebbero garantire in termini di prestito oneroso. Una volta definito questo dettaglio, l’islandese sarà virtualmente un calciatore della Fiorentina.