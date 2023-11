La Fiorentina contro la Juventus domina sul campo ma non è incisiva e i bianconeri strappano tre punti di misura al 'Franchi'

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Juventus 0-1 (9' Miretti)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Parisi, Martinez Quarta, Ranieri (88' Mina), Biraghi; Arthur (77' Ikone), Mandragora, Barak (58' Bonaventura); Gonzalez, Beltran (46' Nzola), Kouame (77' Sottil).

90'+5 Finisce qui. La Juventus vince 1-0 contro la Fiorentina. La squadra viola ha giocato molto meglio dei bianconeri ma non si è quasi mai dimostrata incisiva.

90'+3 Lancio lungo di Martinez Quarta per Mina, lo anticipa in uscita bassa Szczęsny.

90'+1 Brividi per la Fiorentina con il contropiede della Juventus: McKennie va al cross in area, stacca di testa Cambiaso ma Terracciano gli dice di no intervenendo con una bella parata!

90' Assegnati cinque minuti di recupero.

88' Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Ranieri, fa il suo debutto con la maglia viola Mina.

85' Svetta di testa in area Nzola, pallone che finisce oltre la traversa.

82' Ammonito Ranieri per proteste.

81' Occasione per la Juventus con il contropiede di Milik che serve sull'altro lato Vlahovic che non trova il pallone.

78' Si mette subito in mostra Sottil con una galoppata sulla destra per poi andare al cross per Nzola, che non ci arriva per pochissimo di testa.

77' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Arthur e Kouame, vanno in campo Ikone e Sottil.

76' Pressing schiacciante della Fiorentina, che costringe la Juventus a stare rintanata nella sua metà campo.

73' Tiro da fuori di Kouame, pallone che finisce tra le braccia di Szczęsny.

70' Tiro-cross insidioso di Parisi che per poco non finisce sul secondo palo prima di uscire sul fondo.

67' Doppio cambio in attacco per la Juventus: escono Chiesa e Kean, vanno in campo Milik e Vlahovic.

66' Fiorentina che sta dominando sul piano del gioco, con Bonaventura che cerca ancora il tiro da fuori senza trovare però il bersaglio.

64' Scalda il destro dalla distanza Bonaventura, pallone che esce di poco.

63' Cross di Biraghi, toglie il pallone dall'area Bremer.

60' Cambio anche nella Juventus: esce Miretti, tocca a Cambiaso.

58' Altro cambio nella Fiorentina: esce Barak, va in campo Bonaventura.

56' Ammonito Gatti per un intervento falloso su Kouame.

53' Azione d'attacco prolungata della Fiorentina che scodella più volte il pallone in area, ma i difensori bianconeri lo allontanano anticipando i giocatori viola.

50' Brividi per la Fiorentina con Kean che serve Chiesa in area; l'ex viola va al tiro ma interviene Terracciano in uscita.

47' Ammonito Kean per un calcione involontario rifilato a Ranieri.

46' Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Beltran, tocca a Nzola.

45+3 Finisce qui il primo tempo: 1-0 per la Juventus, ma la Fiorentina ha giocato sempre in attacco da quando ha incassato il gol.

45'+2 Stacca di testa in area Ranieri sugli sviluppi di un calcio d'angolo, pallone che esce fuori di pochissimo.

45' Saranno tre i minuti di recupero.

44' Occasione per la Fiorentina su calcio di punizione, con Biraghi conclude in porta ma Szczesny interviene in parata.

42' Il primo ammonito della gara è Rabiot per fallo commesso su Biraghi.

41' Va al cross Martinez Quarta ma di testa Martinez Quarta non inquadra la porta.

38' Squadra viola che continua ad attaccare, con Kouame che calcia dalla distanza ma il suo tiro finisce fuori.

35' Fiorentina ancora in attacco con Parisi, devia il suo tiro Bremer.

32' Ci prova dal limite dell'area ancora Gonzalez, chiude la sua conclusione Miretti.

29' Grande occasione per la Fiorentina, con Gonzalez che da appena dentro l'area spara un bolide verso la porta, para in tuffo Szczesny.

25' Si intensifica la lotta a centrocampo, con i bianconeri che intervengono spesso fallosamente sui giocatori viola.

22' Ci prova Gonzalez dopo aver eluso la marcatura di Kostic, il suo sinistro viene parato da Kostic.

21' Lancio per Kean profondità, stavolta è puntuale Parisi nell'andare in chiusura.

18' Scavetto di Barak per Beltran, che viene chiuso dai centrali della Juventus e non aggancia il pallone.

15' Fiorentina che ora staziona in attacco, ma si stringono sempre di più le maglie della difesa bianconera.

12' Ci prova dalla distanza Barak, conclusione che finisce alta.

9' Gol della Juventus. Parisi si perde Kostic che va al cross in area per il piattone di Miretti che sigla l'1-0 per i bianconeri.

6' Fase di studio reciproco per entrambe le squadre, con la Fioretia che cerca di velocizzare il gioco.

3' Prova ad andare via Gonzalez sulla destra, interviene per andare a fermarlo Rugani,

1' Dopo il minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Toscana Inizia la partita delle partite al ‘Franchi’! Forza Viola!

Alla fine si giocherà. Sarà un clima insolito, surreale, probabilmente freddino e con diverse presenze in meno rispetto al previsto ma Fiorentina-Juventus andrà regolarmente in scena al ‘Franchi’ alle ore 20.45. Non ci sarà la Curva Fiesole e di conseguenza neanche la coreografia che era stata preparata. Fiorentinanews.com vi offrirà comunque la diretta testuale dell'incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.