La Fiorentina e Palladino: appuntamento già fissato dopo la finale di Conference. In ballo c'è l'affondo viola

Sembra delinearsi già ora il futuro della panchina della Fiorentina: la priorità assoluta è la finale di Conference di mercoledì ma in agenda c'è già un incontro con Raffaele Palladino. Questo secondo gianlucadimarzio.com, che parla di summit già in programma tra giovedì e venerdì: se la società viola affonderà su di lui e non su Aquilani, il Monza potrebbe andare su uno tra Nesta e Baroni.

