A Roma per l'ultima big d'andata: dopo tre 1-0 di fila, è tempo di rifarsi. Il gol che manca quando Italiano sfida le grandi

La sfida alla Roma sarà l’ultimo big match del girone d’andata per la Fiorentina, che contro le grandi ha vinto solo con Atalanta (in casa) e Napoli (in trasferta). Per il resto, non solo sconfitte, ma pure tutte senza segnare: 4-0 vs Inter e poi tre 1-0 subiti di fila vs Lazio, Juventus e Milan. Dei gol che mancano nei big match, ne erano arrivati ben tre contro i Campioni d’Italia, la cui sconfitta portò all’incrinarsi dei rapporti fra Rudi Garcia e la piazza, e altrettanti rifilati al simpatico Gasperini.+

Tre sconfitte (abbastanza) immeritate

Ad eccezione del K.O. contro la Milano nerazzurra, però, tutte le altre sconfitte sono arrivate immeritatamente. Sicuramente lo è stata quella con la Lazio, dove i Viola avevano trovato una rete (annullata dal VAR) e un palo entrambi con Beltran; per perdere all’ultimo secondo per un mani ingenuo di Milenkovic. Anche contro la Juventus, comunque, la fortuna non aveva girato per il verso di Italiano (anche se le occasioni da rete, in quel caso, erano state molte meno. Altro discorso la sconfitta contro il Milan, arrivata per un altro regalo su rigore causato da un Parisi a piede invertito e un Maignan superlativo e... un mani di Loftus-Cheek giudicato ‘safe’ dalla sala dei monitor.

Manca il gol contro le big

La trasferta di Roma, dunque, è fondamentale per la banda di Italiano. Alla ricerca del gol perduto contro le grandi, dove di fronte si troverà una delle difese meno bucate del campionato. I piagnistei di Mourinho alla fine hanno impedito il forfait di Mancini, che guiderà una retroguardia orfana di Smalling, ma non per questo meno sicura. Italiano spera di aver a disposizione il miglior Gonzalez, probabilmente l’unico giocatore in grado di impensierire la bolgia dell’Olimpico. Per il resto, spazio all’ormai titolare ‘9’ Beltran e ovviamente Jack Bonaventura, castiga-big e non solo.