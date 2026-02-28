Confronti singoli e collettivi al Viola Park: gravi richieste disattese dai calciatori, effetto Paratici solo parziale

Il tema dell'atteggiamento è quello a tener banco anche per il Corriere dello Sport-Stadio, che racconta il giorno-dopo la grande paura e la grande figuraccia con lo Jagiellonia. Già dalla prima mattina di ieri infatti, Vanoli ha messo in riga i suoi, sottolineando una richiesta importante disattesa: la capacità di mostrarsi all'altezza caratterialmente. La Fiorentina ha fallito proprio su questo, rimettendo in bilico lo 0-3 dell'andata.

I tentativi di risoluzione più o meno definitiva dei problemi sono andati avanti su più piani, con le varie entità dell'organigramma societario e con confronti singoli e collettivi. E' qui che si deve e si dovrà sentire l'impatto di Fabio Paratici, ancora troppo parziale. La striscia di tre vittorie prima dello scivolone di giovedì sembravano poter indicare una crescita ma la crisi di rigetto è stata evidente. Ulteriori risposte sono rimandate a Udine.