Quella maledetta caviglia: Bonaventura preoccupa. C'è già chi è in preallarme

La linea mediana della Fiorentina nella partita contro l'Atalanta dovrebbe essere affidata al duo Bonaventura e Mandragora. Questo almeno nelle intenzioni del tecnico Italiano.

Una caviglia che preoccupa

Il condizionale però è d'obbligo in questo caso; infatti il primo è in dubbio: la sua caviglia preoccupa, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, è c'è già chi è in preallarme.

Pronto il sostituto

Qualora Jack non dovesse recuperare e non fosse in grado di scendere in campo, sarebbe Arthur a prendere il suo posto in squadra.