‘Sono giocatori della prima squadra’. Mina trattiene Comuzzo, lo stallo di Amatucci ed un ‘Bianco-bis’ da evitare

Nella sconfitta della Fiorentina Primavera dello scorso fine settimana si è rivisto in campo Lorenzo Amatucci, ormai componente stabile della prima squadra di Italiano dall’estate. È lo stesso tecnico della Primavera Daniele Galloppa che ha confermato lo status del classe 2004 viola, assieme a quello di Pietro Comuzzo. Anche il difensore friulano è stabilmente tra i grandi, a causa anche dell’assenza prolungata di Mina, di fatto mai a disposizione della Fiorentina da inizio stagione.

Amatucci ha giocato tutta la partita e messo nelle gambe minuti, utili a permettergli di ritrovare il ritmo dopo mesi di assenza dal campo. Il regista viola è ad un bivio e dovrà scegliere al meglio il prossimo passo per la carriera. Il rischio è quello di un ‘Bianco-bis’, col calciatore che è destinato a non trovare spazio nella stagione attuale, nonostante i molteplici impegni della Fiorentina.

Vietato perdere un anno

Lo scorso anno Bianco mise insieme neanche 300’, mentre attualmente è nel giro dell’Under 21 italiana, dopo aver ottenuto la convocazione giocando da protagonista assoluto in prestito alla Reggiana in B. Non perdere un anno dovrà essere la prerogativa di Amatucci, che se non dovesse scegliere di muoversi in prestito nel prossimo mercato, dovrà almeno avere continuità in Primavera per non perdere contatto col calcio giocato.

Il destino di Comuzzo è legato a Mina

Si attendono invece sviluppi sul fronte Comuzzo, che è entrato in un momento delicato a Napoli, essendo l’unico difensore centrale a disposizione di Italiano nella panchina viola. Comuzzo ha bruciato le tappe, firmando lo scorso anno il primo contratto da professionista e stabilizzandosi come presenza fissa nelle giovanili dell’Italia. Classe 2005, la sua carriera ha avuto un’impennata anche inaspettata che lo ha portato a scalare le gerarchie facendo passi da gigante. Non è assolutamente da escludere però che anche per Comuzzo possa presto esserci un ritorno in Primavera per avere continuità. Il ragazzo ancora non è neppure un fuori quota per la categoria e il tempo è certamente dalla sua parte.