Pablo Marì, difensore della Fiorentina, ha parlato a Dazn nel pre partita del match del ‘Penzo’ di Venezia.

“Vogliamo fare qualcosa di importante. Per come è finita in Conference non è stato bello, ma abbiamo una bella opportunità oggi. Dobbiamo vincere, è fondamentale. Non pensiamo ad altro che non sia la partita di questo pomeriggio, ci sono tre punti da prendere per raggiungere qualcosa di bello”.