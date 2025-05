La formazione ufficiale della Fiorentina: Palladino sorprende tutti, c'è Fagioli insieme a Beltran. Tribuna per Gudmundsson

Alle 18:30 il calcio d'inizio di Venezia-Fiorentina, 36° giornata di Serie A. I Viola di Palladino, dopo l'eliminazione dalla Conference League, vogliono riscattarsi e scendono in campo fra poco al ‘Penzo’ per provare a ritrovare i tre punti in campionato.

Gudmundsson in tribuna

Per questa sfida, Palladino ha fatto le sue scelte. E sono scelte molto particolari. C'è De Gea in porta, mentre i tre di difesa sono Pongracic, Marì e Ranieri. Sulla fascia destra Dodo, mentre a sinistra torna Gosens. Nel mezzo, complice l'infortunio di Cataldi, si vede Ndour, assieme a Richardson e Mandragora. In attacco, vista l'assenza di Kean, c'è Beltran. Gudmundsson va dritto in tribuna, il motivo della sua assenza è da ricercarsi in un duro colpo subito con il Betis giovedì scorso: come raccolto da Fiorentinanews.com, l'islandese ha ancora dolore. Al fianco, o più presumibilmente alle spalle, del numero 9 ci sarà Fagioli, in un'inedita posizione da trequartista. Il modulo, dunque, dovrebbe essere un 3-5-1-1, ma solo con i giocatori schierati in campo si saprà con certezza.

Ricordiamo, infine, la bellissima iniziativa del club gigliato di scendere in campo con i cognomi delle madri dei calciatori sulle spalle, in occasione della festa della mamma di ieri.

Le scelte dei due allenatori

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Richardson, Mandragora, Ndour, Gosens; Fagioli, Beltran. All.: Palladino.

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes; Candé; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Perez, Ellertsson; Oristanio; Yeboah. All.: Di Francesco.